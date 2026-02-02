Arrestations pour drogue près du marché Ocass : 5 cornets de chanvre saisis

Plusieurs individus ont été interpellés par la brigade de recherche dans la nuit du 30 au 31 janvier 2026, dans le cadre d'une opération de lutte contre la drogue menée près du marché Ocass.





Les arrestations font suite à une patrouille de routine menée par les forces de l'ordre dans le quartier. Selon les déclarations des policiers, leur attention a été attirée par une forte odeur de chanvre indien émanant d'une maison située près du marché Ocass. Cette odeur suspecte a conduit les agents à mener une intervention immédiate.





Lorsqu'ils ont fait irruption dans le domicile, les policiers ont trouvé les mis en cause dans une chambre en train de consommer de la drogue. La scène a permis aux enquêteurs de constater les faits de consommation en flagrant délit.





D'après le journal Libération, les forces de l'ordre ont découvert sur les lieux cinq cornets de chanvre indien, deux bouteilles de produits cellulosiques, une chicha et deux paquets de préservatifs. Ces éléments ont été saisis et placés sous scellés pour les besoins de l'enquête.





Les mis en cause ont été conduits dans les locaux de la brigade de recherche pour les besoins de l'audition. Ils devront répondre des chefs d'inculpation de détention et d'usage de stupéfiants, des infractions sévèrement réprimées par la loi sénégalaise.





Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre le trafic et la consommation de drogue dans la capitale. Les services de police multiplient les patrouilles nocturnes dans les quartiers sensibles pour démanteler les réseaux de distribution et interpeller les consommateurs.





Le marché Ocass et ses environs font l'objet d'une surveillance accrue ces derniers temps, en raison de plusieurs signalements de trafic de stupéfiants dans la zone. Les autorités entendent maintenir la pression sur les trafiquants et les consommateurs pour assainir le quartier.





L'enquête se poursuit pour déterminer si les mis en cause font partie d'un réseau plus large de distribution ou s'ils étaient de simples consommateurs. Ils seront présentés au parquet à l'issue de leur garde à vue.





MS/NDARINFO

