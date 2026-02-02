Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Arrestations pour drogue près du marché Ocass : 5 cornets de chanvre saisis

Lundi 2 Février 2026

Arrestations pour drogue près du marché Ocass : 5 cornets de chanvre saisis

Plusieurs individus ont été interpellés par la brigade de recherche dans la nuit du 30 au 31 janvier 2026, dans le cadre d'une opération de lutte contre la drogue menée près du marché Ocass.
 

Les arrestations font suite à une patrouille de routine menée par les forces de l'ordre dans le quartier. Selon les déclarations des policiers, leur attention a été attirée par une forte odeur de chanvre indien émanant d'une maison située près du marché Ocass. Cette odeur suspecte a conduit les agents à mener une intervention immédiate.
 

Lorsqu'ils ont fait irruption dans le domicile, les policiers ont trouvé les mis en cause dans une chambre en train de consommer de la drogue. La scène a permis aux enquêteurs de constater les faits de consommation en flagrant délit.
 

D'après le journal Libération, les forces de l'ordre ont découvert sur les lieux cinq cornets de chanvre indien, deux bouteilles de produits cellulosiques, une chicha et deux paquets de préservatifs. Ces éléments ont été saisis et placés sous scellés pour les besoins de l'enquête.
 

Les mis en cause ont été conduits dans les locaux de la brigade de recherche pour les besoins de l'audition. Ils devront répondre des chefs d'inculpation de détention et d'usage de stupéfiants, des infractions sévèrement réprimées par la loi sénégalaise.
 

Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre le trafic et la consommation de drogue dans la capitale. Les services de police multiplient les patrouilles nocturnes dans les quartiers sensibles pour démanteler les réseaux de distribution et interpeller les consommateurs.
 

Le marché Ocass et ses environs font l'objet d'une surveillance accrue ces derniers temps, en raison de plusieurs signalements de trafic de stupéfiants dans la zone. Les autorités entendent maintenir la pression sur les trafiquants et les consommateurs pour assainir le quartier.
 

L'enquête se poursuit pour déterminer si les mis en cause font partie d'un réseau plus large de distribution ou s'ils étaient de simples consommateurs. Ils seront présentés au parquet à l'issue de leur garde à vue.
 

MS/NDARINFO


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Air Sénégal intègre un Boeing 777 sur la ligne Dakar-Paris

27/01/2026

Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

29/01/2026

TFM : l'émission Faram Facce débouche sur une procédure judiciaire ce vendredi

30/01/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

Sénégal : Madiambal Diagne et son épouse visés par une plainte explosive déposée par son propre fils

29/01/2026

Sénégal : Ousmane Sonko annonce une révolution industrielle pour le phosphate sur le modèle marocain

29/01/2026

Rabat : Akhannouch salue une "coopération modèle" avec le Sénégal

26/01/2026
SERVICES
24 HEURES

L'OMVS autorise lancement projet navigation fleuve Sénégal, première pierre en avril 2026

02/02/2026

Arrestations pour drogue près du marché Ocass : 5 cornets de chanvre saisis

02/02/2026

CEDEAO lance aide humanitaire de 305 millions FCFA pour réfugiés au Sénégal

02/02/2026

Doudou Wade annonce sa venue à la Sûreté urbaine lundi sans convocation officielle

02/02/2026

Le Mali sécurise nouvel axe de transit via Conakry pour réduire sa dépendance à Dakar

01/02/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026