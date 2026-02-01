Ousmane Dembélé offre 100 000 euros à son village d'origine en Mauritanie

L'international français Ousmane Dembélé, attaquant du Paris Saint-Germain, s'est illustré loin des terrains en apportant une aide financière de 100 000 euros au village de Wally Diantang, situé dans la wilaya du Gorgol, au sud de la Mauritanie, berceau de la famille de sa mère.





Le don a été transmis par son oncle, Sileye Dembélé, comme l'a révélé le journaliste mauritanien Lassana Camara sur la plateforme X. Ce geste a suscité une vive émotion parmi les habitants, qui y voient une preuve sincère de l'attachement du joueur à ses racines familiales et de sa volonté de soutenir sa communauté d'origine.





"Solidarité | Ousmane Dembélé fait parler le cœur ! L'international français a offert 100 000 € à son village d'origine, Wally Diantang (Mauritanie). La somme a été remise par son oncle Sileye Dembélé, selon des notables locaux", a écrit Lassana Camara dans sa publication.





Par ailleurs, Ousmane Dembélé a reçu une invitation officielle du président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya, pour effectuer une visite en Mauritanie. Celle-ci devrait inclure des actions en faveur du développement du football local, notamment à Nouakchott. "Le Ballon d'Or a également promis une visite en Mauritanie à l'invitation du président de la FFRIM, Ahmed Yahya, avec des projets d'envergure annoncés à Nouakchott", a précisé le journaliste mauritanien.





Le joueur parisien est d'origine malienne par son père et mauritanienne-sénégalaise par sa mère, Fatimata Dembélé. Cette dernière avait déclaré par le passé que le Ballon d'Or "n'est pas seulement celui de son fils, mais celui de toute l'Afrique", soulignant ainsi la portée symbolique de cette distinction et l'attachement profond de la famille aux racines africaines.





Ce geste de solidarité s'inscrit dans une démarche de plus en plus courante chez les joueurs africains ou d'origine africaine évoluant en Europe, qui n'hésitent pas à soutenir financièrement leurs villages d'origine pour contribuer au développement de leurs communautés.





MS/NDARINFO



