Doudou Wade annonce sa venue à la Sûreté urbaine lundi sans convocation officielle

L'ancien député libéral Doudou Wade a brisé le silence ce samedi à travers un communiqué publié sur sa page Facebook. Il annonce qu'il se rendra ce lundi matin à la Sûreté urbaine accompagné de ses avocats, tout en précisant n'avoir reçu aucune convocation officielle.





"Suite aux différentes informations relayées par la presse et sur les réseaux sociaux après l'émission Faram Facce de la TFM du mercredi 28 janvier 2026 animée par Papa Ngagne Ndiaye qui a été entendu par des agents de la Sûreté urbaine, je vous informe que je me rendrai ce lundi 02 février 2026 au matin avec mes avocats à la Sûreté urbaine", a écrit Doudou Wade dans son communiqué daté du 1er février.





L'ancien parlementaire a tenu à préciser qu'il n'a reçu aucune convocation et qu'aucune convocation n'a été déposée à son domicile. Cette démarche volontaire intervient dans un contexte où l'émission de TFM animée par Papa Ngagne Ndiaye a suscité des réactions, l'animateur ayant lui-même été entendu par les forces de l'ordre.





Doudou Wade a également mesuré "toute l'attention et la sympathie manifestées" à son endroit et a appelé ses compatriotes au calme. "Je vous prie de bien vouloir m'accompagner en restant chez vous, vaquer à vos occupations, prier pour la manifestation de la vérité et éviter tout acte qui pourrait être interprété comme trouble à l'ordre public", a-t-il déclaré.





Se définissant comme un "démocrate convaincu" et un "citoyen républicain", l'ancien député a réaffirmé qu'il reste "un homme respectueux des lois et de la justice" de son pays. Son communiqué se conclut par les mots "Vive le Sénégal, Vive la République".





Cette annonce intervient dans un climat où plusieurs personnalités politiques et médiatiques font l'objet d'auditions ces derniers jours. La nature exacte des questions qui seront posées à Doudou Wade lors de son passage à la Sûreté urbaine lundi matin n'a pas été précisée.





Le rendez-vous est prévu pour lundi 2 février au matin, et l'ancien député sera accompagné de son équipe d'avocats pour cette audition volontaire.





