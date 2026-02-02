Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Doudou Wade annonce sa venue à la Sûreté urbaine lundi sans convocation officielle

Lundi 2 Février 2026

Doudou Wade annonce sa venue à la Sûreté urbaine lundi sans convocation officielle

L'ancien député libéral Doudou Wade a brisé le silence ce samedi à travers un communiqué publié sur sa page Facebook. Il annonce qu'il se rendra ce lundi matin à la Sûreté urbaine accompagné de ses avocats, tout en précisant n'avoir reçu aucune convocation officielle.
 

"Suite aux différentes informations relayées par la presse et sur les réseaux sociaux après l'émission Faram Facce de la TFM du mercredi 28 janvier 2026 animée par Papa Ngagne Ndiaye qui a été entendu par des agents de la Sûreté urbaine, je vous informe que je me rendrai ce lundi 02 février 2026 au matin avec mes avocats à la Sûreté urbaine", a écrit Doudou Wade dans son communiqué daté du 1er février.
 

L'ancien parlementaire a tenu à préciser qu'il n'a reçu aucune convocation et qu'aucune convocation n'a été déposée à son domicile. Cette démarche volontaire intervient dans un contexte où l'émission de TFM animée par Papa Ngagne Ndiaye a suscité des réactions, l'animateur ayant lui-même été entendu par les forces de l'ordre.
 

Doudou Wade a également mesuré "toute l'attention et la sympathie manifestées" à son endroit et a appelé ses compatriotes au calme. "Je vous prie de bien vouloir m'accompagner en restant chez vous, vaquer à vos occupations, prier pour la manifestation de la vérité et éviter tout acte qui pourrait être interprété comme trouble à l'ordre public", a-t-il déclaré.
 

Se définissant comme un "démocrate convaincu" et un "citoyen républicain", l'ancien député a réaffirmé qu'il reste "un homme respectueux des lois et de la justice" de son pays. Son communiqué se conclut par les mots "Vive le Sénégal, Vive la République".
 

Cette annonce intervient dans un climat où plusieurs personnalités politiques et médiatiques font l'objet d'auditions ces derniers jours. La nature exacte des questions qui seront posées à Doudou Wade lors de son passage à la Sûreté urbaine lundi matin n'a pas été précisée.
 

Le rendez-vous est prévu pour lundi 2 février au matin, et l'ancien député sera accompagné de son équipe d'avocats pour cette audition volontaire.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Air Sénégal intègre un Boeing 777 sur la ligne Dakar-Paris

27/01/2026

Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

29/01/2026

TFM : l'émission Faram Facce débouche sur une procédure judiciaire ce vendredi

30/01/2026

Valorisation des déchets solides : un levier stratégique de création d’emplois et de richesses au Sénégal. Par Magatte WADE

30/01/2026

Sénégal : Madiambal Diagne et son épouse visés par une plainte explosive déposée par son propre fils

29/01/2026

Sénégal : Ousmane Sonko annonce une révolution industrielle pour le phosphate sur le modèle marocain

29/01/2026

Rabat : Akhannouch salue une "coopération modèle" avec le Sénégal

26/01/2026
SERVICES
24 HEURES

Doudou Wade annonce sa venue à la Sûreté urbaine lundi sans convocation officielle

02/02/2026

Le Mali sécurise nouvel axe de transit via Conakry pour réduire sa dépendance à Dakar

01/02/2026

16 000 agents de l'Administration sénégalaise bénéficient de l'indemnité de logement

01/02/2026

LIGUE 1 : Lourde défaite pour la Linguère qui s'enfonce face à Ouakam (3-0)

01/02/2026

Moussa Niakhaté honoré par l'OL après son sacre à la CAN 2025

01/02/2026

Ismaïla Sarr marque penalty pour Crystal Palace après sacre CAN avec Sénégal

01/02/2026