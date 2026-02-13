Connectez-vous
CIRIZ : Les premières grandes réformes annoncées par le nouveau président

Vendredi 13 Février 2026

CIRIZ : Les premières grandes réformes annoncées par le nouveau président

Le nouveau président du Comité interprofessionnel du riz (CIRIZ) , Pape Sandiour Dièye, appelle les acteurs concernés à s’unir davantage pour apporter des solutions aux problèmes de leur secteur qui traverse selon lui des moments critiques.

Élu pour un mandat de trois ans ce mercredi lors d'une assemblée générale ordinaire supervisée par le FNDAPS, il succède à Ousseynou Ndiaye après avoir remporté le vote par 54 voix contre 12 pour Aldiouma Boh. Pape Sandiour Dièye estime que l'heure est au travail pour relever les défis de la filière et annonce prochainement une tournée ainsi qu'un atelier pour diagnostiquer les problèmes du secteur.

Il promet également une révision des textes et la mise en place d'un programme national pour la chaîne de valeur riz afin d'améliorer les conditions de vie des producteurs, transformateurs et commerçants. Ce renouvellement marque la fin d'un processus encadré par le Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral, fruit d’un partenariat entre l’État du Sénégal et l’UEMOA.
 

MS/NDARINFO
 


