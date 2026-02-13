Gare routière de Saint-Louis : le « cerveau » d'un réseau de migrants cueilli en plein encaissement

Nouveau coup d’arrêt porté au trafic de migrants dans la capitale du Nord. La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a déféré, ce lundi 9 février, deux individus poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants et escroquerie.





L’opération a débuté le 4 février dernier à la gare routière de Saint-Louis. Grâce à un renseignement opérationnel, les agents ont interpellé le « cerveau » du réseau au moment précis où il s'apprêtait à collecter l'argent des candidats. Les investigations menées au quartier Pikine 700 ont permis de découvrir huit candidats logés chez l'un des complices.





Selon les témoignages, chaque candidat avait déjà versé entre 200 000 et 400 000 FCFA pour tenter de rejoindre l'Espagne. L'organisateur a avoué être en négociation pour l'achat d'une pirogue et d'un moteur de 60 chevaux. Son acolyte, désigné comme capitaine, détenait un cahier de comptes détaillant les versements. Les deux suspects sont des récidivistes déjà connus pour des faits similaires.





MS/NDARINFO

