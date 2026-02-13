Machettes et coffres-forts : comment la Sûreté urbaine a fait tomber la bande à "Rasta"

La Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a mis fin aux agissements d'une redoutable bande de malfaiteurs. Lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi, le commissaire Ismaila Goudiaby a annoncé l'arrestation de six suspects impliqués dans 12 cambriolages majeurs entre octobre 2025 et janvier 2026.



Munis de machettes, de pieds de biche et de cisailles, les assaillants ciblaient des entreprises à Dalifort et Bel-Air, emportant un butin global faramineux composé de numéraire, de matériel informatique et de bijoux de luxe.





Le mode opératoire révélé par les enquêteurs témoigne d'une grande violence : les malfrats escaladaient les clôtures, ligotaient systématiquement les vigiles et s'emparaient de leurs moyens de communication pour opérer en toute tranquillité.



L'enquête a permis de mettre en lumière le rôle clé d'un chauffeur de taxi, M. Faye, qui transportait l'équipe et fournissait les outils nécessaires. L'arrestation de A. Diallo, alias Rasta, a été le point de départ du démantèlement de ce réseau qui incluait également des receleurs et des conducteurs de moto chargés d'écouler les produits du vol.





