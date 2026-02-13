Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Drame au lycée de Sindia : Comment un élève de 12 ans a perdu la vie lors d'une grève

Vendredi 13 Février 2026

Drame au lycée de Sindia : Comment un élève de 12 ans a perdu la vie lors d'une grève

Une tragédie a frappé le lycée de Sindia, dans le département de Mbour. Un jeune élève de 12 ans, S. Camara, inscrit en classe de 6e, a perdu la vie à la suite de violences survenues au sein de l'établissement. Selon les informations de L'Observateur, le drame s'est produit alors qu'un groupe d'étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), revenus à Sindia après la fermeture de leur campus à Dakar, tentaient de déloger les lycéens pour protester contre la suspension des cours.
 

L'irruption des grévistes a engendré un mouvement de panique et une grande confusion dans la cour de l'école. C'est au milieu de cette cohue que le jeune S. Camara a été mortellement atteint à la tête par un jet de pierre. Évacué en soins intensifs au district sanitaire de Popenguine, il a malheureusement succombé à ses blessures le lendemain matin.
 

Le corps de la jeune victime a été remis à sa famille et inhumé au cimetière musulman de la commune. Face à l'émotion considérable suscitée par cet événement, une enquête a été ouverte pour identifier l'auteur du jet de pierre et faire la lumière sur les circonstances exactes de ce décès.
 

MS/NDARINFO


