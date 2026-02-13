Connectez-vous
Saudi Pro League : Al-Hilal officialise la prolongation de Kalidou Koulibaly jusqu'en 2027

Vendredi 13 Février 2026

Kalidou Koulibaly va poursuivre sa carrière en Saudi Pro League. Le conseil d’administration de la société Al-Hilal, présidé par le prince Nawaf Bin Saad, a officiellement annoncé ce jeudi la prolongation de contrat du défenseur international sénégalais.
 

Initialement engagé jusqu'en 2026, le joueur de 34 ans est désormais lié à l’actuel leader du championnat saoudien pour une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2027.

Depuis son arrivée en 2023 en provenance de Chelsea, Kalidou Koulibaly s'est imposé comme un pilier de la défense d'Al-Hilal avec un total de 111 apparitions sous les couleurs du club.
 

MS/NDARINFO
 


