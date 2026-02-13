Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Pape Cheikh Diallo victime de chantage : les secrets de sa plainte contre Cheikh Diop

Vendredi 13 Février 2026

Pape Cheikh Diallo victime de chantage : les secrets de sa plainte contre Cheikh Diop

Le journal Libération lève le voile ce vendredi sur les dessous d'une affaire judiciaire impliquant l'animateur vedette Pape Cheikh Diallo.

L'origine de l'enquête remonte à une plainte déposée par l'animateur lui-même auprès de la Division de la cybersécurité (DSC) en mars 2019, visant un certain Cheikh Diop pour collecte illicite de données et chantage.

 Selon les éléments de l'enquête, Cheikh Diop aurait envoyé à deux proches de Pape Cheikh Diallo des vidéos intimes (sextapes) montrant l'animateur, avant de proférer des menaces de publication.

Lors de son interpellation, le mis en cause a tenu des propos surprenants, affirmant aux enquêteurs que l'animateur était sa « copine » et qu'il lui finançait un appartement aux Almadies. Il l'accusait également de l'avoir « trahi » après lui avoir prétendument transmis le VIH.
 

Confronté à Pape Cheikh Diallo, Cheikh Diop a maintenu ses déclarations, avouant avoir diffusé les images dans l'unique but de faire « revenir » l'animateur vers lui.

Après une brève garde à vue, le dossier a été transmis en l'état. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de traque des délits numériques, alors que la Brigade de recherches de Keur Massar fouille actuellement plusieurs groupes WhatsApp liés à ces milieux pour identifier d'autres suspects.
 

MS
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.