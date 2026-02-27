Cabinet Haoqi : Trois Chinois arrêtés pour exercice illégal de la médecine à Dakar

La Brigade de recherche de Dakar a interpellé, ce lundi 23 février 2026, trois ressortissants chinois en flagrant délit d'exercice illégal de la médecine au sein du cabinet « Haoqi », situé près du rond-point de l’Assemblée nationale.



Les prévenus, qui ne disposeraient d'aucune qualification requise pour la pratique médicale au Sénégal, ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui.



L'enquête a révélé que cette entreprise, spécialisée dans la commercialisation de produits biologiques depuis 2015, fonctionnait avec une Déclaration d'importation de produits alimentaires (Dipa) expirée depuis avril 2025.



L’opération de gendarmerie fait suite à une dénonciation anonyme qui a permis l'infiltration d'un agent au sein de la structure. Lors de cette mission, l'agent infiltré a été consulté par l'un des suspects avant de se voir prescrire des produits d'une valeur de 51 000 FCFA.



L'analyse des produits commercialisés, comparés aux registres de la Commission nationale du médicament, a permis de déceler que les autorisations présentées par la société Haoqi n'étaient que des subterfuges destinés à couvrir des activités médicales frauduleuses. Le cabinet a été officiellement fermé par les autorités judiciaires.





MS/NDARINFO



