Faux médicaments à Grand-Yoff : Trois vendeurs arrêtés et déférés par la BNLPC

La Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC) de la police nationale a démantelé ce mercredi 25 février 2026 un réseau de vente de médicaments contrefaits au marché de Grand-Yoff. Trois individus, identifiés comme I. Diaw (33 ans), A. Cissé (27 ans) et O. Guèye (34 ans), ont été interpellés en flagrant délit devant leurs étals lors d'une opération ciblée.



Cette intervention fait suite à des informations signalant une reprise inquiétante de la vente illicite de produits pharmaceutiques dans ce secteur de la capitale.





Les trois prévenus ont été placés en garde à vue pour exercice illégal de la profession de pharmacien, détention et vente de médicaments contrefaits, ainsi que mise en danger de la vie d'autrui. À l'issue de l'enquête, ils ont été déférés ce jeudi 26 février 2026 devant le procureur du tribunal de grande instance de Dakar.



Cette opération de la BNLPC s'inscrit dans une dynamique de surveillance accrue des marchés dakarois pour éradiquer les circuits de distribution parallèles de médicaments, souvent dangereux pour la santé publique.





MS/NDARINFO



