Kédougou : Une redoutable bande armée équipée d'AK-47 démantelée par la Section de Recherches

La Section de Recherches de Kédougou a mis fin aux activités d’une dangereuse bande armée qui semait la terreur dans plusieurs localités de la région, notamment à Bantaco, Djindji et Samécouta, depuis le mois d’août 2025.



Spécialisés dans les vols à main armée, les malfaiteurs ciblaient stratégiquement les axes empruntés par les orpailleurs et les commerçants pour perpétrer leurs forfaits.



Le groupe, qui opérait de nuit et encagoulé, utilisait un arsenal de guerre comprenant des fusils AK-47, des fusils de chasse et des armes blanches pour dépouiller ses victimes sur les sites d'orpaillage.





L’enquête, intensifiée entre le 18 et le 25 février 2026 suite à une série d'attaques récentes, a abouti à l’interpellation des six membres de la bande. Les investigations ont permis de saisir un fusil d'assaut AK-47 avec ses munitions, un fusil de chasse, un détecteur d’or, du bétail volé ainsi que quatre motos utilisées pour leurs déplacements.



Les six prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols commis en réunion avec usage d’armes à feu et vol de bétail. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices dans ce secteur frontalier hautement sensible.





MS/NDARINFO





