NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Vendredi 27 Février 2026

Sédhiou : Course-poursuite spectaculaire et saisie de 2 kg de chanvre indien à Diannah Malary

La Brigade Territoriale de Sédhiou a intercepté, le lundi 23 février 2026 vers 17h45, un individu en possession de deux kilogrammes de chanvre indien lors d'une patrouille à Diannah Malary.

Le suspect circulait sur une moto de type Jakarta sur l'axe Sédhiou–Kolda lorsqu'il a été soumis à un contrôle de routine. À la vue du dispositif de gendarmerie, le conducteur a refusé d'obtempérer et a tenté de forcer le passage, déclenchant une course-poursuite qui s'est soldée par son interpellation.
 

La fouille du sac que transportait l'individu a permis de découvrir le produit prohibé soigneusement dissimulé. Suite à cette saisie, la moto ainsi que les deux kilogrammes de chanvre indien ont été placés sous scellés. Le mis en cause a été déféré devant les autorités judiciaires compétentes pour répondre des chefs d'accusation de trafic de stupéfiants et refus d'obtempérer. Cette opération s'inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre la criminalité transfrontalière et les trafics illicites dans la région de Sédhiou.
 

MS/NDARINFO
 


