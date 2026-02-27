Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Fibre optique au Sénégal : La Sonatel vise 2,3 millions de ménages connectés d'ici 2028

Vendredi 27 Février 2026

Le Directeur Général de la Sonatel, Brelotte Ba, a dévoilé ce jeudi, lors d'un « Ndogou Connect », une feuille de route ambitieuse visant à garantir un accès numérique à chaque foyer sénégalais d'ici 2028. Le leader des télécoms prévoit de doubler ses infrastructures de fibre optique pour atteindre 2 300 000 ménages couverts, contre près d'un million actuellement.

Cette expansion stratégique cible 1 500 000 foyers en zone urbaine et 800 000 en zone rurale, illustrant une volonté de ne laisser aucun territoire sur le bord de la route numérique après 40 ans d'engagement historique au Sénégal.
 

Pour pallier les contraintes logistiques de la fibre, la Sonatel mise sur un mix technologique incluant le haut débit mobile et les solutions satellitaires. Si la 4G et la 5G couvrent déjà 97 % de la population, une offre satellite lancée en partenariat avec Eutelsat depuis décembre 2025 permet désormais de desservir les 3 % restants situés dans les zones les plus enclavées.

Brelotte Ba a réaffirmé que cette complémentarité entre la Fibre, la 5G et le Satellite garantit une continuité de service totale, permettant à chaque usager, quel que soit son emplacement, de bénéficier d'une offre performante et adaptée.
 

