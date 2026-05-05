Saint-Louis : un investissement de 171 millions FCFA pour transformer la gouvernance nutritionnelle

Le département de Saint-Louis a lancé mardi un projet d’appui à la gouvernance multisectorielle de la nutrition. Cette initiative expérimentale, prévue pour la période 2026-2027, dispose d'un budget global d'environ 171 millions de francs CFA (260 000 euros).``



Soutenu techniquement et financièrement par la fondation privée espagnole Nous Cims, basée à Barcelone, le projet vise à outiller les élus des cinq communes du département pour une gestion territoriale efficace de la santé nutritionnelle.







Cheikh Pathé Fall, référent technique Sécurité Alimentaire de l'ONG (EVE), a souligné l'importance de cet atelier de renforcement de capacités. Il a indiqué que cet atelier marque une étape décisive pour mettre en place des outils d'intégration de la nutrition à l'échelle territoriale, rappelant qu'au Sénégal, les collectivités sont les « maîtres d'ouvrage » selon les politiques nationales.





« Il faudrait que ces collectivités jouent pleinement le rôle, il faut leur donner les outils nécessaires pour qu'elles puissent carrément vraiment assurer ce portage institutionnel », a-t-il ajouté.





De son côté, Aida Mbaye Dieng, adjointe au maire de Saint-Louis, a salué cette dynamique multisectorielle qui touche à la santé, l'éducation et l'économie.





« Nous nous félicitons de cette rencontre de trois jours. Cette rencontre va renforcer les élus locaux par rapport à la nutrition qui est une thématique transversale. […] Nous pouvons lors des sessions budgétaires voir comment nous aussi nous pouvons renforcer ce qui se fait avec les partenaires, ce qui se fait avec l'état. », a-t-elle dit.





L'objectif final reste d'amener les collectivités à une prise en compte effective de la nutrition dans leurs politiques locales, particulièrement dans un département jugé vulnérable.





