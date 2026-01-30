Cérémonie officielle à Porokhane : hommage à la mère du fondateur du mouridisme

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a représenté hier le président Bassirou Diomaye Faye à la cérémonie officielle du Magal de Porokhane, dédiée à Sokhna Mame Diarra Bousso, mère du fondateur du mouridisme.





Accompagné d'une forte délégation gouvernementale comprenant Moustapha Mamba Guirassy (Éducation nationale), Yankhoba Diémé (Transports terrestres et aériens) et le gouverneur de Kaolack Mouhamadou Moctar Watt, le ministre de l'Intérieur s'est appesanti sur les vertus et l'humanisme de la vénérée dame disparue en 1866.





"Sokhna Mame Diarra est une référence et un symbole en matière de dévouement, de droiture et de soumission à Dieu", a rappelé Mouhamadou Bamba Cissé. Le ministre a souligné que cette journée dédiée à la mère de Serigne Touba illustre la place centrale qu'occupe la femme dans le mouridisme. "La femme est au centre de la communauté mouride et des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Et le Magal de Porokhane en est une illustration parfaite", a-t-il magnifié.





Le représentant du chef de l'État a mis en exergue les efforts consentis en faveur de la femme, citant notamment le daara de Sokhna Mame Diarra de Porokhane qui accueille des centaines de pensionnaires venues d'horizons divers. Il a invité les fidèles, particulièrement les femmes, à s'inspirer du legs et des enseignements de la vertueuse dame de Porokhane, affirmant que la cité religieuse tient en elle son symbole et sa boussole.





La cérémonie a réuni plusieurs dignitaires de la communauté mouride, dont Serigne Bassirou Mbacké "Porokhane", président du Comité d'organisation du Magal, et Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du khalife général des mourides, en présence de nombreux fidèles venus des quatre coins du pays et de l'étranger.





Serigne Bassirou Mbacké "Porokhane" a salué l'engagement de l'État aux côtés des organisateurs. Le gouvernement a déployé plus de mille gendarmes et policiers pour assurer la sécurité de l'événement. Le dignitaire s'est également félicité dela disponibilité de l'eau et de l'électricité, ainsi que des avancées notées en matière de sécurité et de prévention.





Des prières ont été formulées pour la paix durable, la stabilité nationale et la prospérité du Sénégal.





