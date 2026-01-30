Fatick : 54 kg de chanvre indien saisis par la Brigade des Stupéfiants

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Fatick a procédé le 27 janvier à l'interpellation de deux individus en possession de 54 kilogrammes de chanvre indien, dans le cadre d'une opération menée par la Coordination des Opérations de Recherche et de Traitement de l'Information Stratégique (CORTIS).





L'intervention fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant des individus suspects s'enfonçant dans une zone forestière. Une surveillance discrète mise en place par les enquêteurs a permis de repérer trois individus transportant trois colis contenant chacun 18 kilogrammes de chanvre indien, pour un poids total de 54 kilogrammes.





Lors de l'assaut, les suspects ont opposé une violente résistance aux forces de l'ordre, faisant usage de machettes pour tenter de couvrir leur fuite. Malgré cette opposition, la détermination des agents a permis de maîtriser deux individus, tandis que le troisième a réussi à s'échapper dans la végétation dense. Les machettes utilisées lors de l'affrontement ont été saisies et placées sous scellés avec la drogue.





Les deux suspects interpellés ont avoué avoir été recrutés pour convoyer la drogue depuis Bakanding en Gambie contre une rémunération de 100 000 francs CFA. Ces révélations confirment l'existence d'un réseau transfrontalier organisé exploitant les passeurs pour acheminer la drogue vers le Sénégal.





La marchandise illicite et les armes blanches ont été placées sous scellés dans l'attente des expertises. L'enquête se poursuit activement pour identifier les commanditaires de ce trafic transfrontalier et démanteler l'ensemble du réseau. Les investigations visent notamment à remonter la filière et à établir les connexions entre les différents maillons de ce réseau.





Cette opération s'inscrit dans la stratégie renforcée de lutte contre le trafic de stupéfiants dans la zone frontalière avec la Gambie, particulièrement sensible aux passages clandestins. Les autorités multiplient les dispositifs de surveillance et les opérations coup de poing pour endiguer ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la région.





Les deux suspects seront présentés au procureur de la République pour association de malfaiteurs, trafic international de stupéfiants, port d'armes blanches et rébellion contre les forces de l'ordre.





MS/NDARINFO

