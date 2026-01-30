Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Fatick : 54 kg de chanvre indien saisis par la Brigade des Stupéfiants

Vendredi 30 Janvier 2026

Fatick : 54 kg de chanvre indien saisis par la Brigade des Stupéfiants

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Fatick a procédé le 27 janvier à l'interpellation de deux individus en possession de 54 kilogrammes de chanvre indien, dans le cadre d'une opération menée par la Coordination des Opérations de Recherche et de Traitement de l'Information Stratégique (CORTIS).
 

L'intervention fait suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant des individus suspects s'enfonçant dans une zone forestière. Une surveillance discrète mise en place par les enquêteurs a permis de repérer trois individus transportant trois colis contenant chacun 18 kilogrammes de chanvre indien, pour un poids total de 54 kilogrammes.
 

Lors de l'assaut, les suspects ont opposé une violente résistance aux forces de l'ordre, faisant usage de machettes pour tenter de couvrir leur fuite. Malgré cette opposition, la détermination des agents a permis de maîtriser deux individus, tandis que le troisième a réussi à s'échapper dans la végétation dense. Les machettes utilisées lors de l'affrontement ont été saisies et placées sous scellés avec la drogue.
 

Les deux suspects interpellés ont avoué avoir été recrutés pour convoyer la drogue depuis Bakanding en Gambie contre une rémunération de 100 000 francs CFA. Ces révélations confirment l'existence d'un réseau transfrontalier organisé exploitant les passeurs pour acheminer la drogue vers le Sénégal.
 

La marchandise illicite et les armes blanches ont été placées sous scellés dans l'attente des expertises. L'enquête se poursuit activement pour identifier les commanditaires de ce trafic transfrontalier et démanteler l'ensemble du réseau. Les investigations visent notamment à remonter la filière et à établir les connexions entre les différents maillons de ce réseau.
 

Cette opération s'inscrit dans la stratégie renforcée de lutte contre le trafic de stupéfiants dans la zone frontalière avec la Gambie, particulièrement sensible aux passages clandestins. Les autorités multiplient les dispositifs de surveillance et les opérations coup de poing pour endiguer ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la région.
 

Les deux suspects seront présentés au procureur de la République pour association de malfaiteurs, trafic international de stupéfiants, port d'armes blanches et rébellion contre les forces de l'ordre.
 

MS/NDARINFO


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Air Sénégal intègre un Boeing 777 sur la ligne Dakar-Paris

27/01/2026

Bassirou Diomaye Faye reçoit Mavamar Industries avant l'inauguration de la raffinerie de Sendou

23/01/2026

Rabat : Akhannouch salue une "coopération modèle" avec le Sénégal

26/01/2026

FSF se démarque des déclarations d'El Hadji Ousseynou Diouf sur les terrains

25/01/2026

Souveraineté alimentaire : Le défi de la productivité lancé aux riziculteurs de la vallée

24/01/2026

Sénégal : Ousmane Sonko annonce une révolution industrielle pour le phosphate sur le modèle marocain

29/01/2026

Sénégal : Madiambal Diagne et son épouse visés par une plainte explosive déposée par son propre fils

29/01/2026
SERVICES
24 HEURES

Fatick : 54 kg de chanvre indien saisis par la Brigade des Stupéfiants

30/01/2026

TFM : l'émission Faram Facce débouche sur une procédure judiciaire ce vendredi

30/01/2026

Sanction Pape Thiaw : suspension limitée à la CAN, pas d'impact sur le Mondial 2026

30/01/2026

« Fin de transition » : La CEDEAO réintègre la Guinée malgré les controverses sur le scrutin présidentiel

30/01/2026

Affaire foncière de Ndingler : Le président de la SEDIMA restitue officiellement 80 hectares à l’État

30/01/2026

Gestion des corps inconnus à Saint-Louis : Vers une harmonisation des pratiques médico-légales

30/01/2026