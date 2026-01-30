Sanction Pape Thiaw : suspension limitée à la CAN, pas d'impact sur le Mondial 2026

La sanction infligée au sélectionneur national Pape Thiaw par la Confédération africaine de football n'affectera pas sa participation à la Coupe du monde, contrairement aux interprétations alarmistes qui ont circulé ces derniers jours. La suspension de cinq matchs et l'amende de 100 000 dollars ne concernent que les compétitions organisées par la CAF.





La décision s'appliquera exclusivement aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, prévue au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Les compétitions relevant de la FIFA, notamment les éliminatoires et la phase finale de la Coupe du monde 2026, ne sont nullement concernées par cette sanction. Une nuance essentielle établie par les règlements internationaux : une sanction prononcée par la CAF ne s'étend pas automatiquement aux compétitions FIFA.





Le précédent de Krépin Diatta illustre cette distinction réglementaire. En 2023, le joueur avait été sanctionné de quatre matchs après ses propos virulents contre la CAF suite à l'élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la CAN face à la Côte d'Ivoire. Cette suspension avait été purgée lors des éliminatoires de la CAN 2025 sans impact sur les compétitions FIFA.





Sauf appel de la Fédération sénégalaise de football, option actuellement à l'étude, Pape Thiaw purgera sa suspension entre septembre et novembre 2026 lors de la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2027. Ces éliminatoires débuteront en mars prochain par un tour préliminaire impliquant 12 sélections, dont six rejoindront les 42 nations directement admises en phase de groupes.





Le sélectionneur des Lions devrait revenir sur le banc en novembre lors de la dernière journée des éliminatoires. La sanction touche également deux joueurs clés de la sélection : les ailiers Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, chacun suspendu pour deux matchs, manqueront les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027.





Les quatre premières journées de la phase de groupes se dérouleront entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026, tandis que les deux dernières auront lieu du 9 au 17 novembre 2026. Cette suspension représente un défi organisationnel pour la FSF, mais préserve l'essentiel : la campagne mondiale reste intacte.





MS/NDARINFO



