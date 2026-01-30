Affaire foncière de Ndingler : Le président de la SEDIMA restitue officiellement 80 hectares à l’État

Dans un geste qualifié de citoyen et de responsable, le président fondateur du Groupe SEDIMA, Babacar Ngom, a annoncé ce jeudi 29 janvier 2026 sa décision de renoncer volontairement à un titre foncier d'une superficie de 80 hectares situé dans le département de Mbour. Cette cession, faite au profit de l'État du Sénégal, intervient dans un contexte de recherche d'apaisement social.





Par voie de communiqué, le père d’Anta Babacar Ngom a précisé que bien que la SEDIMA soit le « légitime propriétaire » dudit titre foncier, acquis selon les procédures légales en vigueur, il a choisi de « prendre de la hauteur ». L’homme d’affaires souligne que cet acte vise à contribuer à une issue apaisée pour une situation foncière qui a duré de nombreuses années dans cette zone stratégique du littoral.





Une cession gratuite et sans condition



La décision de l'industriel se veut résolument tournée vers l'intérêt général. « Le terrain est ainsi cédé à l’État du Sénégal sans aucune contrepartie », précise le communiqué. Par cette action, le président de la SEDIMA entend réaffirmer son attachement aux valeurs de cohésion nationale et de solidarité républicaine.



L'État désormais seul décisionnaire



Il appartiendra désormais aux autorités compétentes de définir souverainement la destination finale de cet espace de 80 hectares. À travers cette décision, Babacar Ngom réitère sa conviction que le développement du pays repose sur la paix sociale et un sens élevé des responsabilités partagées. Ce dénouement inattendu dans un dossier foncier sensible marque une étape importante dans l'apaisement des tensions territoriales dans le département de Mbour.





MS/NDARINFO