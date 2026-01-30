Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

« Fin de transition » : La CEDEAO réintègre la Guinée malgré les controverses sur le scrutin présidentiel

Vendredi 30 Janvier 2026

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a franchi un pas décisif dans le dossier guinéen. L’organisation sous-régionale a annoncé la levée immédiate de l’ensemble des sanctions imposées à Conakry, actant ainsi la fin de la transition politique amorcée il y a quatre ans.


« Fin de transition » : La CEDEAO réintègre la Guinée malgré les controverses sur le scrutin présidentiel

Cette décision fait suite à une série d'étapes électorales majeures : un référendum constitutionnel en septembre, suivi d’une élection présidentielle en décembre dernier. Le scrutin, jugé apaisé par les observateurs de la CEDEAO, a consacré la victoire du général Mamadi Doumbouya, 41 ans, élu avec plus de 86 % des suffrages.
 

Un retour au pouvoir élu sous haute surveillance


Si l'installation d'un pouvoir élu met techniquement fin à la transition militaire, elle ne dissipe pas toutes les inquiétudes. L'accession du général Doumbouya à la présidence contraste avec ses promesses initiales, lorsqu'il affirmait qu’aucun membre de la junte ne briguerait le pouvoir.
 

Malgré ce virage politique, la CEDEAO privilégie la normalisation diplomatique. Toutefois, l'organisation « exhorte les autorités guinéennes à redoubler d’efforts pour consolider la démocratie, promouvoir la bonne gouvernance et renforcer l’État de droit ». Ce message intervient alors que le climat politique intérieur reste marqué par des arrestations et des suspensions de partis politiques.
 

Vers une réintégration totale

 

La levée des sanctions, qui incluaient des restrictions financières et diplomatiques, ouvre désormais la voie au retour de la Guinée au sein des instances de décision de la CEDEAO. Mais ce retour en grâce place les nouvelles autorités de Conakry face à une obligation de résultats : transformer les promesses de stabilité en actes concrets de respect des droits humains et de développement économique.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Air Sénégal intègre un Boeing 777 sur la ligne Dakar-Paris

27/01/2026

Bassirou Diomaye Faye reçoit Mavamar Industries avant l'inauguration de la raffinerie de Sendou

23/01/2026

Rabat : Akhannouch salue une "coopération modèle" avec le Sénégal

26/01/2026

FSF se démarque des déclarations d'El Hadji Ousseynou Diouf sur les terrains

25/01/2026

Souveraineté alimentaire : Le défi de la productivité lancé aux riziculteurs de la vallée

24/01/2026

Sénégal : Ousmane Sonko annonce une révolution industrielle pour le phosphate sur le modèle marocain

29/01/2026

Sénégal : Madiambal Diagne et son épouse visés par une plainte explosive déposée par son propre fils

29/01/2026
SERVICES
24 HEURES

« Fin de transition » : La CEDEAO réintègre la Guinée malgré les controverses sur le scrutin présidentiel

30/01/2026

Affaire foncière de Ndingler : Le président de la SEDIMA restitue officiellement 80 hectares à l’État

30/01/2026

Gestion des corps inconnus à Saint-Louis : Vers une harmonisation des pratiques médico-légales

30/01/2026

Jusqu’à 75 000 FCFA le document : Les aveux explosifs de Y. Diallo sur son business de nationalités

30/01/2026

Khady Diène Gaye annonce un nouveau contrat pour Pape Thiaw en plein cœur de la tourmente CAF

29/01/2026

Lac de Guiers : l'OLAC lance une offensive scientifique contre la pollution des eaux

29/01/2026