Classement Global Firepower : Le Sénégal 4ème puissance militaire de l'UEMOA

Jeudi 29 Janvier 2026

Le Sénégal consolide sa position sécuritaire dans la sous-région. Selon le dernier rapport du site américain spécialisé Global Firepower (GFP), le pays de la Teranga se hisse au 4e rang des puissances militaires au sein de l'espace UEMOA, occupant parallèlement la 29e place à l'échelle continentale.


Sur les 145 nations évaluées à travers le monde, le Sénégal pointe à la 129e position mondiale. Ce classement, qui se base exclusivement sur les capacités de guerre conventionnelle (ressources humaines, logistique, budget, équipement), révèle une hiérarchie ouest-africaine dynamique. Dans l'espace UEMOA, le Sénégal reste devancé par le Nigeria, qui survole le classement régional, mais aussi par le Mali (2e) et la Côte d’Ivoire (3e).
 

Au niveau global, les États-Unis conservent leur hégémonie en tant que première puissance militaire mondiale, suivis de près par la Russie et la Chine.

Le rapport du GFP précise que l'évaluation ne prend pas en compte l'arme nucléaire et adapte ses critères pour ne pas pénaliser les pays enclavés sans force navale. Pour le Sénégal, ce classement souligne les efforts constants de modernisation de ses armées dans un contexte sécuritaire régional tendu.
 

MS/NDARINFO
 


