Coalition Diomaye Président : Assemblée générale décisive le 7 mars 2026

La Coalition Diomaye Président lance sa structuration. Une Assemblée Générale de Validation de ses Textes Fondateurs se tiendra le samedi 7 mars 2026 à l’Hôtel King Fahd Palace de Dakar, à partir de 10h00. Cette rencontre, placée sous la supervision d'Aminata Touré, ancienne Première ministre et superviseure générale de la coalition, vise à doter la formation d'un cadre juridique et idéologique formel.





L'objectif de ce rassemblement est de consolider durablement le socle politique soutenant le président Bassirou Diomaye Faye. La participation à cet événement est strictement réglementée : chaque parti ou mouvement membre ne pourra déléguer qu'un seul représentant. Pour garantir le bon déroulement des travaux, l'accès à la salle sera conditionné à la présentation d'un badge obligatoire, avec un contrôle rigoureux à l'entrée de l'établissement.





Cette étape marque une volonté de pérenniser la coalition au-delà de la dynamique électorale initiale, en instaurant un fonctionnement pleinement institutionnalisé. En validant ses textes fondateurs, la Coalition Diomaye Président entend clarifier ses orientations stratégiques et renforcer l'unité de ses composantes pour faire face aux défis de la gouvernance actuelle.







MS/NDARINFO



