Trump accuse Obama et Biden d'avoir facilité le nucléaire iranien

Le président Donald Trump a vivement critiqué l’héritage diplomatique de ses prédécesseurs ce lundi, affirmant sur Truth Social que l'Iran aurait déjà acquis l'arme nucléaire sans son intervention. Selon le chef de l'État, si l'accord de 2015 (JCPOA) n'avait pas été dénoncé, Téhéran aurait franchi le seuil atomique il y a trois ans, arguant que cet accord « odieux » permettait en réalité au régime de faire progresser ses ambitions nucléaires en toute discrétion.





« Vous pouvez blâmer Barack Hussein Obama et Sleepy Joe Biden », a martelé Donald Trump, qualifiant l'accord de « transaction la plus dangereuse » de l'histoire des États-Unis. Ces déclarations interviennent alors que l'opération « Fureur épique » entre dans sa phase la plus intense. Le président a réitéré que son administration ne tolérerait aucune capacité nucléaire iranienne, justifiant ainsi l'offensive actuelle comme une mesure préventive nécessaire pour corriger les « erreurs tragiques » du passé.





Cette sortie médiatique vise à consolider le soutien de sa base électorale alors que le conflit s'étend et que les premières critiques sur le coût humain et stratégique de l'opération émergent, notamment au Texas. En personnalisant la menace nucléaire et en l'attribuant à la politique démocrate, Trump entend légitimer l'usage de la force comme l'unique rempart contre une apocalypse nucléaire au Moyen-Orient.





MS/NDARINFO



