Guerre en Iran : Le bilan monte à 6 soldats américains tués (CENTCOM)

Le bilan des pertes humaines au sein de l'armée américaine s'est lourdement aggravé ce lundi. Le Commandement central américain (CENTCOM) a confirmé le décès de six militaires au total depuis le lancement de l'opération « Fureur épique ». Ce nouveau décompte inclut la récupération des dépouilles de deux soldats, jusqu'ici portés disparus, sur le site d'une installation lourdement frappée lors de la riposte initiale de l'Iran ce week-end





« À 16 heures (heure de l'Est), six membres des forces armées américaines ont été tués au combat », a précisé le CENTCOM dans une mise à jour diffusée sur le réseau social X. Cette annonce intervient alors que des navires de l'US Navy continuent de pilonner le territoire iranien avec des missiles de croisière Tomahawk pour soutenir les troupes au sol et dégrader les infrastructures ennemies.





Malgré ces pertes, le Pentagone a réaffirmé que les « opérations de combat majeures se poursuivent » sans interruption. Conformément au protocole en vigueur, l'identité des six soldats tombés au front ne sera dévoilée qu'après un délai de 24 heures suivant la notification officielle à leurs familles respectives.



MS/NDARINFO







