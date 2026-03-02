Connectez-vous
Décès d'Ali Khamenei : Un registre de condoléances ouvert à Dakar dès mercredi

Lundi 2 Mars 2026

L’ambassade de la République islamique d’Iran au Sénégal ouvrira un registre de condoléances à partir de ce mercredi, suite au décès de l’Ayatollah Ali Khamenei survenu samedi à Téhéran. Le Guide suprême de la révolution, âgé de 86 ans, a été tué le 28 février lors de frappes massives attribuées aux armées américaine et israélienne ayant visé sa résidence officielle.
 

Le registre sera accessible au public jusqu’à vendredi, de 9 heures à 15 heures, pour permettre aux autorités, au corps diplomatique et aux citoyens d'exprimer leur solidarité. Cette disparition, qui survient dans un climat de guerre ouverte au Moyen-Orient, a également emporté plusieurs piliers de l'appareil sécuritaire iranien, notamment le général Abdolrahim Moussavi, chef de l'armée, et le commandant des Gardiens de la révolution, Mohammad Pakpour.
 

Face à ce vide institutionnel, Téhéran a instauré une direction transitoire collégiale. Ce triumvirat est composé du président Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire Gholamhossen Mohseni Ejei et d'un juriste du Conseil des Gardiens. Ce dispositif d'urgence a pour mission de stabiliser le pays alors que l'opération « Fureur épique » se poursuit sur le terrain.
 

MS/NDARINFO

 

 


Nouveau commentaire :
