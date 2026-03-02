Incursion aérienne : Deux bombardiers B-1 Lancer frappent le cœur de l'Iran

Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé ce lundi le déploiement de bombardiers stratégiques B-1pour une mission de frappe « en profondeur sur le territoire iranien ». Cette opération nocturne, menée tard dimanche soir, visait spécifiquement à réduire les capacités de missiles balistiques de la République islamique, alors que les tensions régionales atteignent un seuil critique.





Le CENTCOM a diffusé sur le réseau social X des images montrant deux bombardiers B-1 en cours de préparation et décollant d'une base aérienne dont la localisation est restée secrète. « La nuit dernière, des bombardiers américains B-1 ont frappé au cœur de l'Iran pour affaiblir ses capacités de missiles balistiques », a précisé le commandement militaire. Cette offensive s'inscrit directement dans la ligne de conduite fixée par la Maison-Blanche : « Nous allons détruire leurs missiles et raser leur industrie de missiles », a rappelé le communiqué en citant le président Donald Trump.





Cette incursion profonde dans l'espace aérien iranien marque une nouvelle escalade dans l'opération « Fureur épique ». En ciblant le cœur de l'industrie de défense de Téhéran, Washington cherche à neutraliser durablement la capacité de riposte de l'Iran, dont les tirs de missiles ont déjà causé des pertes humaines et matérielles au Koweït et en Israël ces dernières 48 heures.





MS/NDARINFO



