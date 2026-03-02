Course-poursuite à la gare TER de Thiaroye : Deux arrestations après des tirs

Un contrôle de routine a viré à la course-poursuite dangereuse dans la nuit du 28 février au 1er mars aux abords de la gare du TER de Thiaroye. Le conducteur d'une Peugeot 307 grise, circulant sans permis ni assurance valide, a tenté de forcer plusieurs barrages de police, manquant de renverser des agents du commissariat d'arrondissement. Face à cette mise en danger délibérée, l'un des policiers a été contraint d'ouvrir le feu sur les pneus pour immobiliser le véhicule en fuite.





L'individu au volant, identifié comme N. N., 31 ans, a tenté d'usurper une identité lors de son interpellation avant d'être démasqué. Ce chauffeur domicilié à Keur Mallé ne disposait que d'une attestation de permis expirée depuis le 26 février, délivrée initialement pour transport irrégulier par le commissariat de Tivaouane. Son passager, un vendeur de 24 ans résidant à Thiaroye, a également été arrêté. Bien que la fouille de l'habitacle n'ait rien révélé de suspect, l'attitude du conducteur a nécessité une intervention armée localisée sur le rétroviseur et la portière droite.





Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue et le véhicule a été saisi par les services de police. Le procureur Saliou Dicko a été informé de l'ouverture d'une enquête pour refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui. Les vérifications se poursuivent concernant les antécédents du conducteur.





MS/NDARINFO



