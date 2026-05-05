Cour des comptes : le rapport accablant sur le carnage financier de 85 milliards de l'affaire « Intermag »

Un rapport provisoire de la Cour des comptes de 291 pages lève le voile sur une gestion désastreuse des deniers publics sous l'ancien régime, détaille le Yoor-Yoorbi de ce mardi 5 mai 2026. Au cœur de ce dossier noir, le programme « Intermaq », censé moderniser l'agriculture, a englouti 85 milliards de FCFA dans une mécanique de prédation marquée par l'opacité et les surfacturations.





Les enquêteurs révèlent notamment 22 milliards de paiements indus pour des services non vérifiés, ainsi que des retraits massifs de 7,2 milliards de FCFA remis en espèces à un administrateur privé, selon le quotidien,





L'ingénierie de la fraude mise en lumière expose un contrat signé en violation flagrante des règles de l'OHADA et des offres spontanées ayant délibérément écarté les organes de contrôle. Sur le terrain, le constat est amer pour le monde rural : les paysans se retrouvent avec des tracteurs défaillants et du matériel inutilisable.





Ce mode opératoire, jugé similaire aux scandales de l'Aser et de Senum, pose désormais avec acuité la question de la reddition des comptes au sommet de l'État.







MS/NDARINFO





