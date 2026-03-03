Conflit Iran 2026 : Les ambassades US sous le feu des drones de Téhéran

Le département d'État américain a ordonné ce mardi la fermeture immédiate et « jusqu'à nouvel ordre » de son ambassade au Koweït, alors que le conflit avec l'Iran embrase désormais toute la région. Cette décision radicale s'accompagne de l'évacuation forcée du personnel non essentiel et de leurs familles au Bahreïn et en Jordanie, le gouvernement américain invoquant des « risques sécuritaires majeurs » pour ses ressortissants et ses diplomates.





La tension est montée d'un cran après une attaque directe contre l'ambassade des États-Unis en Arabie saoudite. Le ministère saoudien de la Défense a confirmé que le poste diplomatique a été la cible de deux drones iraniens ce mardi matin. Sur les réseaux sociaux, l'ambassade à Riyad a exhorté les Américains à éviter impérativement le secteur : « Évitez l'ambassade jusqu'à nouvel ordre en raison d'une attaque contre les installations ». Tous les rendez-vous consulaires ont été annulés et les citoyens américains présents au Moyen-Orient sont instamment priés de quitter la zone.





Cette vague de fermetures et d'évacuations marque un tournant dans l'opération « Fureur épique ». En frappant des cibles diplomatiques sur le sol de ses alliés arabes, Téhéran démontre sa capacité de nuisance régionale malgré les bombardements massifs de l'US Navy. Washington semble désormais anticiper une escalade de la "guerre asymétrique" visant ses intérêts à travers tout le Golfe Persique.





MS/NDARINFO



