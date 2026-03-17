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Congo-Brazzaville : Cinquième mandat pour Sassou Nguesso au premier tour

Mardi 17 Mars 2026 - 19:29

Congo-Brazzaville : Cinquième mandat pour Sassou Nguesso au premier tour

Sans surprise, le Congo-Brazzaville s'apprête à entamer un nouveau cycle sous la direction de son président historique. Denis Sassou Nguesso, 82 ans, a été réélu pour un cinquième mandat dès le premier tour de l'élection présidentielle de ce dimanche 15 mars 2026. Selon les résultats provisoires annoncés ce mardi soir par le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphyrin Mboulou, le chef de l'État sortant l'emporte avec un score écrasant de 94,82 % des voix.
 

Cette réélection, qui doit encore être validée par la Cour constitutionnelle, maintient au pouvoir celui qui dirige le pays depuis plus de 40 ans (en cumulé). Le scrutin s'est déroulé dans un contexte de forte tension, marqué par une coupure totale du réseau internet depuis le matin du vote et le boycott des principaux partis d'opposition.

Si les autorités affichent un taux de participation de 84,65 %, les observateurs sur place ont rapporté une faible affluence dans des bureaux de vote quadrillés par un impressionnant dispositif policier et militaire.
 

MS/NDARINFO
 


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