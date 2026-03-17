Casamance : 3 soldats meurent en mission de destruction de chanvre indien

Le Sénégal est en deuil. Un tragique accident a coûté la vie à trois militaires sénégalais ce mardi 17 mars 2026, tôt le matin, dans le secteur de Sindian, situé dans la Zone militaire n°5. Le drame a été provoqué par une explosion accidentelle lors d'une mission opérationnelle.





Selon la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA), trois autres soldats ont été blessés et évacués pour une prise en charge médicale urgente. L'accident est survenu alors que les troupes étaient engagées dans une vaste opération de destruction de champs de chanvre indien le long de la frontière avec la Gambie.



Lancées il y a plus d'une semaine, ces manœuvres visent à démanteler les réseaux criminels et à sécuriser les populations locales. Malgré ce lourd tribut, les Forces armées ont réaffirmé leur détermination à poursuivre leurs missions pour neutraliser les bandes armées et éradiquer l'économie illicite dans la zone.





MS/NDARINFO



