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Keur Massar : Incendie dévastateur au garage des transports « Ndiaga Ndiaye »v

Mardi 17 Mars 2026 - 13:25

Keur Massar : Incendie dévastateur au garage des transports « Ndiaga Ndiaye »v

Un violent incendie s'est déclaré ce mardi 17 mars 2026 au célèbre garage de transport « Ndiaga Ndiaye » de Keur Massar. Le sinistre, dont l'origine reste pour l'heure inconnue, a provoqué des dégâts matériels extrêmement lourds dans ce point névralgique de la mobilité en banlieue dakaroise.
 

D'épaisses colonnes de fumée noire ont envahi le ciel, visibles à plusieurs kilomètres, créant un vent de panique parmi les commerçants et les riverains. Malgré l'élan de solidarité des jeunes du quartier, plusieurs minibus ont été entièrement calcinés avant l'arrivée des sapeurs-pompiers.

L'intervention des secours et la mise en place d'un périmètre de sécurité par les forces de l'ordre ont fortement paralysé la circulation sur cet axe stratégique. Une enquête est attendue pour déterminer les causes exactes de ce brasier, la piste d'un court-circuit étant déjà évoquée.
 

MS/NDARINFO
 


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