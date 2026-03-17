Détroit d'Ormuz : L'OTAN rejette la proposition de sécurisation de Trump

Le fossé se creuse entre Washington et ses alliés historiques. Ce mardi 17 mars 2026, le président Donald Trump a vivement critiqué le refus de l'OTAN de s'impliquer dans le conflit contre l'Iran, qualifiant cette décision de « grave erreur » et de « décevante » pour l'avenir du partenariat transatlantique.





S'exprimant sur les réseaux sociaux, le locataire de la Maison Blanche a fustigé une alliance qu'il juge « à sens unique », rappelant les centaines de milliards de dollars investis par les États-Unis pour la protection de l'Europe. Face au rejet de sa proposition de sécurisation conjointe du détroit d'Ormuz, Trump a de nouveau brandi la menace d'un retrait pur et simple des États-Unis de l'organisation.



Si l'OTAN rappelle sa nature d'alliance « défensive » pour justifier son absence d'intervention en Iran, Donald Trump estime que le soutien historique américain méritait une réciprocité immédiate dans ce qu'il appelle un « grand test » pour la survie de l'alliance.





MS/NDARINFO



