Crise à la Maison Blanche : Le patron de l'antiterrorisme dénonce la guerre de Trump

Un séisme secoue l'administration américaine en plein conflit avec Téhéran. Joe Kent, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme (NCTC) des États-Unis, a annoncé sa démission ce mardi 17 mars 2026. Ce haut responsable de la sécurité nationale a publiquement désavoué la stratégie militaire du président Trump contre l'Iran.





Dans une déclaration choc publiée sur les réseaux sociaux, Joe Kent a affirmé qu'il ne pouvait plus, « en conscience », soutenir une guerre qu'il juge injustifiée. Selon lui, l'Iran ne représentait « aucune menace imminente » pour les États-Unis.



Il va plus loin en dénonçant une influence étrangère, affirmant que le conflit a été déclenché sous la pression d'Israël et de son lobby aux États-Unis. Kent, qui avait été confirmé à son poste en juillet 2025 après une carrière politique marquée par des positions controversées, laisse ainsi un vide stratégique majeur au cœur de l'appareil antiterroriste américain.





MS/NDARINFO



