FSF : Une réunion du Comex vire au chaos entre insultes et menaces

Le Comité exécutif (Comex) de la Fédération sénégalaise de football (FSF), réuni ce lundi 17 mars 2026, a été le théâtre d'une séance électrique de plus de huit heures, marquée par des règlements de comptes, des insultes et des menaces de poursuites judiciaires.





Le climat a basculé lors des débats sur l'évaluation de la CAN 2025. Babacar Cissé, président de la Ligue de Ziguinchor, a fustigé le manque de transparence sur la gestion des invités et a violemment pris à partie Pape Sidy Lô (Ligue de Thiès), le traitant de « fumier ». Ce dernier a annoncé son intention de porter l'affaire devant la justice pour diffamation.



Parallèlement, le projet de déménagement du siège de la FSF vers la Cité Keur Gorgui, pour un loyer annuel de 360 millions FCFA, cristallise les oppositions malgré la validation finale du président Abdoulaye Fall. Cette crise interne éclate alors que l'élection de ce dernier est actuellement contestée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour des soupçons de fraude.





MS/NDARINFO

