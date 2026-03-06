Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Ziguinchor : La Première dame Absa Faye équipe les femmes en situation de handicap

Vendredi 6 Mars 2026

La Première dame, Absa Faye, a procédé ce vendredi à Ziguinchor à une remise importante d’équipements destinés aux femmes en situation de handicap. Cette initiative, organisée à la veille de la Journée internationale des droits des femmes, vise à renforcer l'autonomisation et la mobilité des bénéficiaires dans la région sud du pays.

Le don, composé de fauteuils roulants, de cannes blanches, de béquilles et de crèmes solaires, s'inscrit dans la vision d'inclusion portée par le président Bassirou Diomaye Faye.
 

Lors de la cérémonie, Absa Faye a salué la détermination de ces femmes qui transforment l'adversité en force, rappelant que le handicap ne doit être un frein ni à la dignité, ni à l'ambition. Les acteurs locaux ont accueilli ce geste avec satisfaction, notamment Yaya Konté, secrétaire général de l'Union régionale des organisations de personnes en situation de handicap, qui a précisé que la prévalence du handicap à Ziguinchor (9,7 %) est supérieure à la moyenne nationale (7 %).

Ce matériel est jugé crucial pour soutenir les activités génératrices de revenus et favoriser l'éducation inclusive des jeunes filles handicapées de la région.
 

MS/NDARINFO
 


