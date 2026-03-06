Lutte contre les VBG : La résilience des femmes handicapées célébrée à Saint-Louis

Saint-Louis a célébré de manière anticipée ce dimanche la Journée internationale des femmes du 8 mars, en mettant l'accent sur le rôle des femmes en situation de handicap comme "actrices de changement résilientes et puissantes face aux violences basées sur le genre".





"En cette année 2026 à Saint-Louis, nous choisissons de consacrer cette journée à une dimension essentielle et souvent marginalisée : le rôle des femmes en situation de handicap, non pas comme de simples victimes, mais comme des actrices de changement", a déclaré Soda Diouf Ba, secrétaire administrative de la Fédération des associations féminines du Sénégal (FAFS).





La célébration a permis de dégager plusieurs recommandations majeures. La première concerne la "massification de la cible". "Jusqu'à présent, il y a des handicapés qui sont cloîtrés dans les maisons, enfermés. La première recommandation, c'est la sensibilisation pour faire sortir ces enfants marginalisés, de lutter contre la stigmatisation", a expliqué Soda Diouf Ba.





La deuxième recommandation vise l'autonomisation économique des membres de l'association. "Si une personne n'est pas autonome, elle est obligée de tendre la main", a souligné la responsable de la FAFS, invitant "tous les partenaires, les médias, les institutions, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, à s'investir".





La mobilité physique constitue également un défi majeur. Les participantes ont décliné "pas mal de problèmes par rapport aux routes, aux rampes et aux transports en commun", ainsi que des besoins en appareillage.





Coumba Boye, trésorière de l'Association Femmes Handicapées Motrices de Saint-Louis, a salué la pertinence de la cérémonie et l'implication positive de ses membres.





La représentante du maire de Saint-Louis et le directeur du centre ont pris des engagements lors de la cérémonie. "Ensemble, on va essayer de voir, d'ici 2027, pour pouvoir revenir ici évaluer vraiment les engagements de tout un chacun", a précisé Soda Diouf Ba.



