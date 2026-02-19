Connectez-vous
Conseil des ministres : Adoption d'un projet de loi durcissant les sanctions contre les actes contre nature

Jeudi 19 Février 2026

Conseil des ministres : Adoption d'un projet de loi durcissant les sanctions contre les actes contre nature

L’État durcit le ton face à la question des actes dits « contre nature ». En Conseil des ministres ce mercredi 18 février 2026, le gouvernement a adopté un projet de loi modifiant le Code pénal de 1965.

Selon la porte-parole du Gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, cette réforme de l’article 319 vise à préciser la définition de ces actes, à durcir considérablement les peines encourues, mais surtout à intégrer de nouveaux chefs d’accusation tels que l’apologie et le financement de ces pratiques dans l’arsenal répressif.
 

Cette décision intervient dans un contexte marqué par l’arrestation de 19 personnes à Keur Massar par la Brigade de Recherches. Jusqu'ici, la loi prévoyait une peine de un à cinq ans de prison et une amende maximale de 1 500 000 FCFA.

Avec cette nouvelle modification, les autorités affichent une volonté de fermeté accrue, répondant ainsi à une partie de l'opinion publique alors que l'enquête de Keur Massar continue de révéler de nouvelles ramifications.
 

MS/NDARINFO

 


