130 000 emplois en 2034 : le pari du Premier ministre sur la filière Peaux et Cuirs

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté ce mercredi au Conseil des ministres la stratégie gouvernementale pour le développement de la filière Peaux et Cuirs, identifiée comme l'un des leviers d'accélération de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050.





Selon le chef du gouvernement, cette filière constitue "l'une des composantes à fort effet d'entraînement pour l'économie nationale" dans le cadre du Plan spécial d'Investissement et de Financement (2026-2028).





Le Premier ministre a dressé un constat préoccupant : plus de 70% des peaux sénégalaises sont exportées brutes, entraînant une perte de valeur ajoutée significative. Malgré un cheptel important et un savoir-faire artisanal reconnu, le taux de transformation locale des cuirs et peaux est inférieur à 5%.





À l'horizon 2034, cette filière présente un potentiel de plus de 130 000 emplois formels et un chiffre d'affaires de plus de 1 549 milliards de FCFA. Les secteurs visés incluent la maroquinerie, l'habillage intérieur automobile et le mobilier.



Ousmane Sonko a souligné que les Pôles-Territoires Centre et Ouest sont appelés à devenir le cœur industriel du cuir sénégalais. L'objectif est de bâtir à l'horizon 2050 un écosystème territorial intégré couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production modernisée à la commercialisation internationale.





Le Premier ministre a instruit les ministres des Finances, de l'Industrie, de l'Agriculture et des Collectivités territoriales de prendre toutes les dispositions nécessaires au développement de partenariats public-privé, notamment dans le cadre des Zones économiques spéciales.





Par ailleurs, le chef du gouvernement a abordé la nouvelle Politique agricole, à finaliser au plus tard en mai 2026, évoquant les orientations relatives au financement, aux subventions, au foncier et à la production.





Sur la surpopulation carcérale, Ousmane Sonko a demandé au ministre de la Justice de lui faire un rapport détaillé.





Le Premier ministre a également rendu compte de sa participation à la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine, tenue à Addis-Abeba les 14 et 15 février, avant d'annoncer qu'il se rendra avec l'ensemble du gouvernement à l'Assemblée nationale le 24 février prochain pour la session trimestrielle de questions d'actualité.





MS/NDARINFO



