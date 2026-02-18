Sécurité à Jaxaay : Quatre membres d'une association de malfaiteurs déférés au parquet

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay, Parcelles Assainies et Niacourab a mis fin aux activités d'une bande criminelle spécialisée dans les vols avec violence. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis de nuit avec usage d’armes blanches.



Les faits remontent au vendredi 13 février 2026, lorsqu'une victime circulant à motocyclette a été prise à partie par sept individus armés à hauteur de l'agence Crédit Mutuel de l'Unité 17-A.





Grâce aux investigations de la Brigade de Recherches, un premier suspect domicilié à l'Unité 20 a été interpellé et est passé aux aveux, révélant la composition du groupe. Une opération de sécurisation ciblée, menée dans la nuit du 16 au 17 février 2026, a permis l'arrestation de trois autres membres.



À ce jour, quatre individus ont été déférés au parquet, tandis que les trois autres complices, déjà identifiés, font l'objet d'une traque active par les services de police.





