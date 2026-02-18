Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Sécurité à Jaxaay : Quatre membres d'une association de malfaiteurs déférés au parquet

Mercredi 18 Février 2026

Sécurité à Jaxaay : Quatre membres d'une association de malfaiteurs déférés au parquet

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay, Parcelles Assainies et Niacourab a mis fin aux activités d'une bande criminelle spécialisée dans les vols avec violence. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis de nuit avec usage d’armes blanches.

Les faits remontent au vendredi 13 février 2026, lorsqu'une victime circulant à motocyclette a été prise à partie par sept individus armés à hauteur de l'agence Crédit Mutuel de l'Unité 17-A.
 

Grâce aux investigations de la Brigade de Recherches, un premier suspect domicilié à l'Unité 20 a été interpellé et est passé aux aveux, révélant la composition du groupe. Une opération de sécurisation ciblée, menée dans la nuit du 16 au 17 février 2026, a permis l'arrestation de trois autres membres.

À ce jour, quatre individus ont été déférés au parquet, tandis que les trois autres complices, déjà identifiés, font l'objet d'une traque active par les services de police.
 

MS/NDARINFO


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Drame à la brèche de Saint-Louis : trois marins portés disparus

12/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

Université de Dakar : les syndicats alertent sur les risques de la suspension des amicales

13/02/2026

Saint-Louis : Mansour Faye inaugure l'école Fandiéry Koné entièrement financée par la Commune

14/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Sécurité à Jaxaay : Quatre membres d'une association de malfaiteurs déférés au parquet

18/02/2026

Dépendance de Dakar et manque de stockage : Les dessous de la crise du gaz à Saint-Louis

18/02/2026

Hôpital régional de Saint-Louis : le personnel en sit-in pour 7 mois d'indemnités impayées

18/02/2026

Affaire Abdoulaye Bâ : TAS fustige la communication du procureur et réclame la vérité

18/02/2026

Commerce extérieur : Le Sénégal boucle l'année 2025 avec des chiffres d'exportation records

18/02/2026

Sécurité urbaine : Le Commissariat de Grand Yoff démantèle une association de malfaiteurs

18/02/2026