Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Commissariat de Ndamatou : Six arrestations pour trafic de faux documents de véhicules

Mercredi 25 Février 2026

Commissariat de Ndamatou : Six arrestations pour trafic de faux documents de véhicules

Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou, à Touba, a démantelé un réseau de faussaires spécialisé dans la confection de documents de véhicules lors d'une opération menée entre le 23 et le 24 février 2026. L'affaire a débuté aux environs de 3 heures du matin lorsqu'une patrouille a intercepté sur la corniche « Serigne Modou » une moto Jakarta dépourvue de plaque et d'éclairage.

Face à l'inflexibilité des agents devant un certificat de mise en consommation non conforme, les suspects ont tenté une manœuvre d'une audace rare : un complice s'est introduit clandestinement dans l'enceinte du commissariat pour photographier le numéro de châssis de l'engin immobilisé.
 

Grâce à l'analyse des données numériques et à une vigilance accrue, les policiers ont réussi à remonter toute la chaîne criminelle qui opérait via WhatsApp. Le stratagème impliquait un mécanicien, un vendeur et un confectionneur chargé de fabriquer un faux certificat en temps réel pour tenter de récupérer la moto.

Au total, six individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en documents administratifs. Cette enquête minutieuse met en lumière les nouvelles méthodes de la cybercriminalité locale utilisée pour contourner les contrôles routiers dans la ville sainte.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

19/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

19/02/2026

Affaire Sweet Beauty : Le DG de l'ASP poursuit Mollah Morgun pour diffamation

21/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Commissariat de Ndamatou : Six arrestations pour trafic de faux documents de véhicules

25/02/2026

Pomme de terre locale : La vente suspendue pour les agro-industries dès le 28 février

25/02/2026

Souveraineté extractive : Le Sénégal va fabriquer son propre engrais, annonce le PM

25/02/2026

CROUS/UGB : les travailleurs dénoncent des violations et décrètent une grève

25/02/2026

Saint-Louis : le théâtre sensibilise aux rongeurs nuisibles

25/02/2026

Drame sur l'axe Louga-Saint-Louis : Deux Mauritaniens tués dans une collision à Khambala

25/02/2026