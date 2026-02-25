Commissariat de Ndamatou : Six arrestations pour trafic de faux documents de véhicules

Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou, à Touba, a démantelé un réseau de faussaires spécialisé dans la confection de documents de véhicules lors d'une opération menée entre le 23 et le 24 février 2026. L'affaire a débuté aux environs de 3 heures du matin lorsqu'une patrouille a intercepté sur la corniche « Serigne Modou » une moto Jakarta dépourvue de plaque et d'éclairage.



Face à l'inflexibilité des agents devant un certificat de mise en consommation non conforme, les suspects ont tenté une manœuvre d'une audace rare : un complice s'est introduit clandestinement dans l'enceinte du commissariat pour photographier le numéro de châssis de l'engin immobilisé.





Grâce à l'analyse des données numériques et à une vigilance accrue, les policiers ont réussi à remonter toute la chaîne criminelle qui opérait via WhatsApp. Le stratagème impliquait un mécanicien, un vendeur et un confectionneur chargé de fabriquer un faux certificat en temps réel pour tenter de récupérer la moto.



Au total, six individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en documents administratifs. Cette enquête minutieuse met en lumière les nouvelles méthodes de la cybercriminalité locale utilisée pour contourner les contrôles routiers dans la ville sainte.





MS/NDARINFO



