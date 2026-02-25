Connectez-vous
Pomme de terre locale : La vente suspendue pour les agro-industries dès le 28 février

Mercredi 25 Février 2026

L'Agence de Régulation des Marchés (ARM) a annoncé la suspension de la mise en vente de pommes de terre par les agro-industries à compter du 28 février 2026 et ce jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite au gel des importations instauré le 16 janvier dernier et vise à protéger les petits exploitants dont les récoltes commencent à inonder le marché national.

En l'absence de capacités de stockage suffisantes chez les producteurs familiaux, le gouvernement souhaite éviter un effondrement des prix et des pertes post-récolte massives, garantissant ainsi des revenus rémunérateurs au monde rural.
 

Pour assurer l'efficacité de cette mesure de solidarité économique, les autorités imposent désormais que tout chargement de pommes de terre soit obligatoirement accompagné d'une lettre de voiture signée par l'ARM. Les agro-industries sont invitées à utiliser les infrastructures de stockage de l'Agence en attendant la reprise de leurs activités commerciales.

Parallèlement, un dispositif de surveillance des prix est mis en place sur l'ensemble du territoire pour prévenir toute spéculation abusive et préserver le pouvoir d'achat des consommateurs durant cette phase de transition.
 

MS/NDARINFO
 


