Contrôle parlementaire : le gouvernement d'Ousmane Sonko attendu ce vendredi à l'Assemblée

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi que les membres de son gouvernement, sont attendus ce vendredi 22 mai 2026 à l’Assemblée nationale dans le cadre de la séance plénière dédiée aux questions d’actualité.



L’information a été officialisée par El Malick Ndiaye, président de l’institution parlementaire. Cette rencontre institutionnelle s’inscrit directement dans le cadre des prérogatives constitutionnelles de contrôle de l’action gouvernementale dévolues au pouvoir législatif, offrant aux députés l'opportunité d'interpeller l'Exécutif sur les orientations politiques et les urgences du pays.





Les dossiers prioritaires et le suivi de l'action gouvernementale

Cette nouvelle session de questions-réponses se focalisera sur les principaux dossiers économiques, politiques et sociaux qui animent l'espace public national. Les parlementaires des différents groupes politiques comptent axer leurs interventions sur la gestion des finances publiques, les réformes sectorielles engagées et les mesures de soutien au coût de la vie. Depuis son accession à la Primature en avril 2024, il s'agira de la cinquième participation d'Ousmane Sonko à cet exercice de redevabilité démocratique face à la représentation nationale, un rendez-vous qui s'annonce stratégique pour l'évaluation des politiques publiques à mi-mandat.





MS/NDARINFO





