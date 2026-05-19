Police nationale : la 49e promotion des sous-officiers prête serment devant le ministre

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a présidé ce mardi 19 mai 2026 la cérémonie solennelle de prestation de serment des élèves sous-officiers de la 49e promotion de la Police nationale. Pour ce rituel marquant l'entrée officielle des récipiendaires dans le corps des sous-officiers, l'autorité ministérielle était accompagnée du Gouverneur de la Région de Kaolack, du Directeur Général de la Police nationale ainsi que de plusieurs hauts responsables de la hiérarchie policière et administrative. Cette cohorte a été baptisée du nom du défunt Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Baba Yaradou, érigé en modèle de rigueur et d'intégrité pour les nouveaux agents.





Les valeurs républicaines et l'engagement envers la sécurité des citoyens

Au cours de son allocution, Me Mouhamadou Bamba Cissé a adressé ses félicitations aux nouveaux sous-officiers pour avoir mené à terme un parcours de formation exigeant. Il a formellement rappelé la portée institutionnelle du serment, le qualifiant d'acte d’engagement profond envers les valeurs fondamentales de la République.



Rappelant la noblesse de la mission qui attend la promotion sur le terrain, l'autorité a insisté sur le fait que le port de l’uniforme impose le devoir strict de protéger la sécurité des concitoyens, de préserver l’ordre public, la tranquillité et la salubrité au sein des agglomérations. La cérémonie s'est conclue par un hommage appuyé du ministre aux familles des récipiendaires ainsi qu'au personnel d'encadrement et aux formateurs pour leur contribution rigoureuse à la réussite de ce cycle d'instruction.





MS/NDARINFO



