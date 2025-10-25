Côte d’Ivoire – Près de neuf millions d’électeurs aux urnes pour la présidentielle

Les électeurs ivoiriens se rendent aux urnes ce samedi pour élire leur futur président, un scrutin crucial dans un contexte politique tendu. Près de neuf millions de votants sont appelés à s’exprimer entre 08 h et 18 h (heure locale) pour départager cinq candidats officiellement en lice.





Le président sortant, Alassane Ouattara, brigue un quatrième mandat, provoquant l’inquiétude de l’opposition et de la société civile au regard des précédents de 2010 et 2020.





Ce scrutin s’inscrit dans un climat de fortes attentes démocratiques, mais aussi de méfiance. Des figures de l’opposition n’ont pas pu être retenues par la Commission électorale, ce qui alimente les controverses.





Les bureaux de vote ont officiellement ouvert à 08 h dans l’ensemble du pays. Les autorités ont déployé d’importants moyens sécuritaires afin d’assurer un déroulement apaisé. Les résultats sont attendus dans les heures qui suivent la fermeture.



