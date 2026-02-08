UGB : De vibrants hommages rendus à 49 pionniers de l'UFR LSH

L'UFR de Lettres et Sciences Humaines (LSH) de l'Université Gaston Berger a rendu hommage hier samedi à 49 pionniers, dont 15 disparus et 34 retraités, qui ont contribué à bâtir l'institution entre 1991 et 2026.





"C'était une obligation, un devoir envers les aînés, les pionniers, qui ont fait de l'UFR de Lettres et Sciences Humaines ce qu'elle est devenue aujourd'hui, un creuset du savoir", a déclaré le professeur Djidiack Faye, directeur de l'UFR en marge d'une cérémonie solennelle présidée par le recteur le professeur Magatte Ndiaye.





La cérémonie a honoré des enseignants-chercheurs ainsi que des membres du personnel administratif, technique et de service. "Ils ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. C'est grâce à leur vision, leur abnégation, leur courage et leur patriotisme qu'on a pu construire cet UFR", a souligné le professeur Faye.





Le directeur a insisté sur l'importance de créer un lien entre les générations. "Il y a certains pionniers que moi-même, actuel directeur, je ne connaissais pas. Ce sont eux qui ont travaillé jusqu'à faire de l'institution qu'on m'a confiée ce qu'elle est devenue", a-t-il expliqué.





"Les faire venir, les honorer, c'est une sorte de reconnaissance. C'est le minimum que l'institution leur doit, mais aussi c'est pour mettre en relation les jeunes et les anciens, pour que les jeunes sachent que les anciens sont les modèles", a-t-il ajouté.





Pour les 15 collègues disparus, le professeur Faye a exprimé ses regrets. "Ils ne sont plus dans ce monde, mais leur contribution est encore là. Ils restent immortels pour tout ce qu'ils ont fait pour l'université et l'enseignement supérieur. Nous prions pour le repos de leur âme", a-t-il déclaré.





Le professeur Faye a appelé à préserver l'héritage laissé par les pionniers. "Nous avons le droit de conserver cet héritage, mais surtout de ne pas le laisser là où il est. Nous devons penser à nos pionniers pour amener l'institution plus loin. Nous n'avons pas le droit de laisser l'institution s'écrouler", a-t-il conclu.





