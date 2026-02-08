"Manque de respect" : Iliman Ndiaye balance sur la panenka ratée de Brahim Diaz

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc continue de faire couler beaucoup d'encre, notamment à travers les récentes confidences d'Iliman Ndiaye.



L'attaquant des Lions de la Teranga, s'exprimant dans les colonnes du quotidien britannique The Times, est revenu avec amertume sur la tentative de panenka de Brahim Diaz lors de ce choc au sommet. Pour l'international sénégalais, ce geste technique, bien que spectaculaire par nature, a été perçu comme une véritable provocation, voire un « mépris pur et dur » dans un environnement déjà extrêmement tendu. « J’ai eu l’impression que c’était un peu un manque de respect », a-t-il lâché, soulignant que cette prise de risque, finalement ratée par le joueur marocain, oscillait entre le désir de briller personnellement et une volonté de rabaisser l'adversaire.





Au-delà de cet épisode technique, Iliman Ndiaye a levé le voile sur les coulisses psychologiques de cette finale à haut risque, marquée par des décisions arbitrales controversées et des moments de flottement intenses. Il a notamment évoqué l'incident tumultueux du 18 janvier dernier au Maroc, soulignant que malgré la perte de moyens momentanée sur le terrain, le groupe sénégalais a su préserver son unité pour ne pas sombrer dans l'irrémédiable.



Le match a en effet atteint un paroxysme de tension lorsque le Sénégal s'est vu privé d'un but pourtant valable, suivi d'un penalty polémique sifflé par l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo après une longue consultation de la VAR. Ces interruptions, qui ont duré environ 17 minutes, auraient pu briser définitivement la dynamique des Lions, mais ont finalement servi de catalyseur à leur résilience.





Le dénouement de cette rencontre restera gravé dans les annales du football africain grâce au coup d'éclat final de Pape Gueye. Alors que le contexte semblait basculer contre le Sénégal, le milieu de terrain a signé un chef-d’œuvre qui a scellé la victoire et permis aux Lions de soulever le trophée dans un final haletant.



Pour Iliman Ndiaye, cette victoire est d'autant plus symbolique qu'elle a été acquise dans la tourmente, face à ce qu'il qualifie de comportements arrogants sur le terrain.





MS/NDARINFO





