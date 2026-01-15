Coup de théâtre : aucune poursuite pour "tentative de complot" contre Farba Ngom

Coup de théâtre dans l'affaire Farba Ngom. Déféré ce mercredi au parquet à la suite des nouvelles accusations formulées la veille par la ministre de la Justice, Yassine Fall, le député-maire des Agnam n'a finalement fait l'objet d'aucune poursuite supplémentaire. Le procureur de la République n'a retenu aucune charge à son encontre et a ordonné son retour au Pavillon spécial.
Cette décision intervient après l'audition de Farba Ngom par la Section de recherches dans le cadre de l'affaire des téléphones portables découverts dans sa cellule. Contrairement aux attentes suscitées par les déclarations fracassantes de la Garde des Sceaux, le parquet n'a pas jugé opportun d'engager de nouvelles poursuites à ce stade.
Pour rappel, la ministre de la Justice avait évoqué de graves accusations et annoncé la saisine des autorités compétentes en vue de l'ouverture d'enquêtes approfondies. Selon Yassine Fall, une fouille menée le 28 décembre 2025 dans la salle du Pavillon spécial aurait permis de découvrir que le "détenu Farba Ngom était en possession de deux téléphones portables détenus frauduleusement, en violation manifeste de la loi n° 87-15 relative au règlement intérieur des établissements pénitentiaires".
La ministre avait également révélé que l'exploitation de ces téléphones avait mis en évidence "quatre cents échanges avec un homme politique, deux cent soixante-quinze interactions avec la patronne d'un organe de presse, deux cent cinquante-neuf minutes de communications avec l'avocat d'un ancien ministre, ainsi que des communications internationales vers le Maroc, le Mali, l'Autriche, le Bangladesh et les États-Unis".
Ces révélations avaient alimenté les spéculations sur d'éventuelles poursuites pour "tentative de complot contre l'État sénégalais", une accusation qui n'a finalement pas été retenue par le procureur.
La défense de Farba Ngom, qui avait contesté la légalité de l'exploitation des téléphones sans la présence du mis en cause et de ses conseils, pourrait voir dans cette décision une première victoire. Les avocats du député maintenaient que "tout ce qu'ils ont vu dans les téléphones n'engage qu'eux" et que pendant les quinze jours de garde des appareils, "ils peuvent y avoir mis des choses qu'ils cherchent à mettre sur le dos de Farba".
Farba Ngom reste néanmoins détenu au Pavillon spécial dans le cadre de l'affaire principale de détournements de fonds publics présumés, pour laquelle il fait l'objet de poursuites portant sur 31,8 milliards et 91,6 milliards de FCFA.
L'affaire de complicité carcérale, quant à elle, se poursuit avec l'arrestation d'un garde pénitentiaire soupçonné d'avoir introduit les téléphones dans la cellule du député-maire.
