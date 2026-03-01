Crash d'hélicoptère au Kenya : Six morts dont un député dans le comté de Nandi

Six personnes ont trouvé la mort, dont un député de l'Assemblée nationale, dans le crash d'un hélicoptère survenu ce samedi 28 février 2026 dans l'ouest du Kenya. L'accident s'est produit à Mosop, une localité située à environ 300 kilomètres au nord-ouest de la capitale Nairobi, dans le comté de Nandi.



Selon des sources policières citées par les médias locaux, l'appareil transportait six passagers qui ont tous péri sur le coup. Les circonstances exactes de ce drame aérien ne sont pas encore formellement établies, mais une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la chute de l'appareil dans cette région montagneuse.





Le président William Ruto a rendu hommage ce dimanche, via un message sur son compte X, au parlementaire qui se trouvait à bord, exprimant ses pensées et ses prières aux familles de toutes les victimes touchées par cette tragédie. Bien que l'identité du député ait été confirmée par la présidence, aucune précision n'a encore été donnée sur le profil des cinq autres occupants de l'hélicoptère.



Ce crash endeuille la classe politique kényane et intervient dans un contexte où la sécurité des vols intérieurs fait régulièrement l'objet de débats au sein du pays.





MS/NDARINFO

