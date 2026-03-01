Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Moyen-Orient : 8 morts en Israël et un pétrolier coulé dans le détroit d'Ormuz

Dimanche 1 Mars 2026

Moyen-Orient : 8 morts en Israël et un pétrolier coulé dans le détroit d'Ormuz

Une salve de missiles lancés depuis l'Iran a causé la mort d'au moins huit personnes dans le centre d'Israël ce dimanche 1er mars 2026, selon le service d'urgence israélien. Cette attaque meurtrière intervient au deuxième jour des frappes américano-israéliennes, alors que Téhéran a intensifié ses représailles à travers toute la région.

Parallèlement, la télévision d'État iranienne a annoncé qu'un pétrolier était en train de couler après avoir été frappé alors qu'il franchissait le détroit d'Ormuz. Les images diffusées montrent une épaisse fumée noire s'échappant du navire en feu, dont l'équipage de 20 personnes a dû être évacué en urgence, quatre membres ayant été blessés selon les autorités d'Oman.
 

Le détroit d'Ormuz, point de passage névralgique par lequel transite un quart du pétrole mondial, avait été déclaré zone dangereuse et fermé à la navigation par les Gardiens de la révolution iraniens dès samedi. Téhéran justifie la frappe contre le pétrolier par un franchissement illégal de cette voie stratégique en plein conflit armé. Cette escalade maritime fait peser une menace immédiate sur l'économie mondiale et l'approvisionnement énergétique, tandis que les bilans humains s'alourdissent de part et d'autre des frontières.

La situation sécuritaire reste extrêmement volatile alors que le nouveau conseil de direction temporaire iranien semble valider une stratégie de riposte totale.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

CROUS/UGB : les travailleurs dénoncent des violations et décrètent une grève

25/02/2026

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Saint-Louis : 200 millions FCFA pour autonomiser 400 femmes avec le projet Ndieumbeutt

27/02/2026

Saint-Louis : Les arrestations se poursuivent, 5 nouveaux suspects interpellés par la SR

25/02/2026

Saint-Louis : Un nouveau réseau de présumés homosexuels démantelé par la SR

25/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Crash d'hélicoptère au Kenya : Six morts dont un député dans le comté de Nandi

01/03/2026

Moyen-Orient : 8 morts en Israël et un pétrolier coulé dans le détroit d'Ormuz

01/03/2026

Succession en Iran : Qui est Alireza Arafi, le nouveau membre du conseil de transition ?

01/03/2026

Offensive sur l'Iran : Pourquoi le mouvement MAGA de Donald Trump se déchire

01/03/2026

Ousmane Sonko annonce une importante déclaration après le ndogou au Palais

01/03/2026

Mort d'Ali Khamenei : La télévision d'État iranienne confirme le décès du Guide suprême

01/03/2026