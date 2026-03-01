Moyen-Orient : 8 morts en Israël et un pétrolier coulé dans le détroit d'Ormuz

Une salve de missiles lancés depuis l'Iran a causé la mort d'au moins huit personnes dans le centre d'Israël ce dimanche 1er mars 2026, selon le service d'urgence israélien. Cette attaque meurtrière intervient au deuxième jour des frappes américano-israéliennes, alors que Téhéran a intensifié ses représailles à travers toute la région.



Parallèlement, la télévision d'État iranienne a annoncé qu'un pétrolier était en train de couler après avoir été frappé alors qu'il franchissait le détroit d'Ormuz. Les images diffusées montrent une épaisse fumée noire s'échappant du navire en feu, dont l'équipage de 20 personnes a dû être évacué en urgence, quatre membres ayant été blessés selon les autorités d'Oman.





Le détroit d'Ormuz, point de passage névralgique par lequel transite un quart du pétrole mondial, avait été déclaré zone dangereuse et fermé à la navigation par les Gardiens de la révolution iraniens dès samedi. Téhéran justifie la frappe contre le pétrolier par un franchissement illégal de cette voie stratégique en plein conflit armé. Cette escalade maritime fait peser une menace immédiate sur l'économie mondiale et l'approvisionnement énergétique, tandis que les bilans humains s'alourdissent de part et d'autre des frontières.



La situation sécuritaire reste extrêmement volatile alors que le nouveau conseil de direction temporaire iranien semble valider une stratégie de riposte totale.





MS/NDARINFO



